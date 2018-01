Açaí vira febre mundo afora e conquista celebridades Fruta brasileiríssima, o açaí está fazendo a cabeça (e o estômago) de várias celebridades pelo mundo, entre elas a apresentadora de televisão Oprah Winfrey, que citou a fruta como uma de suas Top 10 Super Comidas. A fruta já foi até caracterizada pelo jornal Washington Post como "a nova romã". Como o açaí é considerado saudável, você pode ficar tranqüilo, de acordo com um blog americano, se não souber pronunciar seu nome. "É só pedir um açaí com o jeitinho cool de George Clooney". Além do mais, "é muito ingerido por surfistas brasileiros junto com granola e, bem, sabemos como são seus corpos!". Não só a fruta faz sucesso, mas é possível encontrar mundo afora chás e drinks de açaí nos mais badalados bares e restaurantes.