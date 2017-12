Academia convida Coutinho e Padilha A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que promove o Oscar, anunciou na sexta-feira que convidou 276 novos profissionais do cinema para se tornarem seus membros. Da lista fazem parte os brasileiros Eduardo Coutinho (As Canções) e José Padilha (Segredos da Tribo). A Academia já conta com nomes brasileiros, como o dos diretores Walter Salles e Fernando Meirelles e das atrizes Fernanda Montenegro e Sônia Braga.