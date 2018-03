Academia Cinematográfica dos EUA fará homenagem a espanhol Almodóvar

O tributo, em 13 de dezembro, incluirá uma conversa de Almodóvar com o cineasta britânico Stephen Frears ("A Rainha"), com o dramaturgo britânico Peter Morgan ("Frost/Nixon") e com o estilista francês Jean Paul Gaultier.

Outros participantes incluem Agustín Almodóvar, irmão e produtor do cineasta, o compositor espanhol Alberto Iglesias e a diretora britânica Sally Potter.

Serão exibidos trechos dos filmes de Almodóvar, disse a Academia em nota.

Almodóvar, de 63 anos, é considerado um dos nomes mais significativos da abertura cultural espanhola que se seguiu à morte do ditador Francisco Franco, em 1975.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele despontou no cenário internacional com "Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos" (1988) e ganhou os Oscars de melhor filme estrangeiro com "Tudo Sobre Minha Mãe" (1999) e de melhor roteiro original com "Fale com Ela" (2002).

Almodóvar é conhecido por retratar as emoções humanas e personagens femininos fortes, bem como por sua colaboração de longa data com a atriz espanhola Penélope Cruz.

(Reportagem de Eric Kelsey)