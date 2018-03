ACADEMIA AUMENTA PRAZO PARA A ESCOLHA DOS INDICADOS AO OSCAR A utilização de um novo sistema eletrônico de eleição para o Oscar fez com que a Academia de Ciências e Artes Cinematográficas aumentasse em um dia o prazo para a votação que escolherá os vencedores deste ano. Segundo informações de bastidores, a medida foi tomada por conta da percepção de que muitos membros, confusos com o novo processo, acabariam deixando de votar. Ainda assim, a Academia garante que a lista de indicados será divulgada na próxima semana, como previsto anteriormente. "A decisão de adiar o fim da votação foi tomada para que a transição para o formato eletrônico se desse da melhor maneira possível", disse um dos diretores da entidade em um comunicado oficial distribuído no começo da semana à imprensa./ EFE