Acabam ingressos para ver Michael Jackson em Londres Os ingressos para as 50 apresentações de Michael Jackson em Londres foram todos vendidos. Um lote anterior foi colocado à venda nesta semana e logo se esgotou. Foram vendidos antecipadamente 360 mil ingressos. Somente hoje foram comercializados outros 500 mil. Os preços variavam entre 50 libras e 75 libras (US$ 70 a US$ 105). Em sites de leilão, a entrada chega a custar centenas de libras.