Abutres, o desafio do falso lixão Era a maior - única? - restrição que se fazia ao lixão de Avenida Brasil, na Globo - não havia abutres. Antecipando-se às críticas, o diretor de arte Tulé Peake, que criou o lixão cenográfico de Trash, tratou de assegurar-se de que houvesse as aves de rapina. A missão está sendo a mais difícil de todas - duas vezes ao dia, a produção despeja carniça no local. Os urubus, adestrados, vão lá, devoram os restos, ciscam um pouco e, ao descobrir o engodo, vão embora.