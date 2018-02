Abu Dhabi vai começar a construir filial do Louvre no ano que vem

A instituição responsável pelo turismo do emirado, que também está construindo ali uma ramificação do museu Guggenheim, de Nova York, confirmou que as obras começarão no primeiro trimestre de 2013.

Originalmente, os museus estavam previstos para serem inaugurados entre 2013 e 2014, mas houve um atraso em razão da revisão dos projetos pelo governo.

Os museus e a New York University estão entre as instituições que planejam estabelecer ramificações na Ilha de Saadiyat, um projeto cultural de 27 bilhões de dólares em Abu Dhabi. Eles ficarão do lado de um campo de golfe e de empreendimentos imobiliários de vanguarda.

"O empreiteiro começará (o projeto do Louvre) muito em breve. A construção terá início no primeiro trimestre de 2013", disse o diretor de desenvolvimento da Companhia de Desenvolvimento do Turismo e de Investimento, Nabil al-Kendi, em uma conferência nesta segunda-feira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O desenvolvimento da Ilha de Saadiyat é um dos maiores projetos culturais do Oriente Médio, mas no ano passado mais de 130 artistas disseram que iriam boicotar o museu Guggenheim de lá por causa do que disseram ser exploração de trabalhadores estrangeiros.

(Reportagem de Stanley Carvalho)