ABTA 2013 no Brasil cresce 30% entre expositores estrangeiros Programada para os dias 6, 7 e 8 de agosto, no Expo Transamérica, em São Paulo, a 21ª edição da ABTA - principal congresso da TV paga no País, da Associação Brasileira de TV por Assinatura - receberá 30% a mais de expositores estrangeiros que em 2012. O fato de o Brasil liderar o ranking de assinantes de TV na América Latina, em números absolutos, tem lá o seu peso, mas, como isso já era realidade em 2012, o crescimento da vez é atribuído à proximidade com a Copa do Mundo e a Olimpíada. É latente o interesse do mercado de audiovisual internacional no País e não só no que diz respeito ao terreno esportivo.