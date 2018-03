Abstinência matou Amy, diz seu pai Mitch Winehouse, pai da cantora Amy Winehouse, declarou que acredita que sua morte esteja relacionada ao processo de desintoxicação de álcool ao qual ela sendo submetida. "Mas não havia ninguém para resgatá-la", ele disse. A diva do Soul, que enfrentou problemas com drogas e bebidas, foi encontrada morta em sua casa em Londres, no dia 23 de julho. Exames toxicológicos mostraram que não havia indícios de álcool em sua corrente sanguínea. Durante a gravação de um programa de entrevistas, ele disse que foram encontrados vestígios do medicamento Librium, indicado para combater os sintomas da abstinência alcóolica. /AP