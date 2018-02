Abre amanhã venda de ingressos para McCartney no RS

A apresentação faz parte da turnê "Up and Coming", que começou em março e já teve 25 apresentações, para cerca de 500 mil pessoas, no Reino Unido e nos EUA. A programação inclui ainda dois espetáculos em Buenos Aires (dias 10 e 11/11) e um em São Paulo. (21/11)

Na primeira etapa, de amanhã a domingo, as vendas serão restritas aos sócios do Internacional, dono do estádio, e aos assinantes dos jornais do Grupo RBS, que podem adquirir até o limite de 70% dos 50 mil ingressos.

Para o público restante a venda deve ocorrer na segunda-feira. Os ingressos podem ser comprados nas bilheterias do Beira-Rio, das 8h às 19h, pelo site www.ingresso.com e pelo tel. 4003-3222. Serão aceitos cartões de crédito, débito ou dinheiro. Na internet e call center somente cartão de crédito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.