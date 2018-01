ABRACCINE DIVULGA MELHORES DE 2011 A Abraccine - Associação Brasileira de Críticos de Cinema - elegeu os melhores filmes de 2011. Na categoria Melhor Longa Estrangeiro, os críticos escolheram A Árvore da Vida, de Terrence Malick. Transeunte, de Eryk Rocha, foi selecionado como melhor filme brasileiro. Na categoria curta-metragem brasileiro, o prêmio ficou com Praça Walt Disney, de Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira. Fundada em julho do ano passado, é a primeira vez que a Abraccine anuncia a escolha dos melhores filmes do ano. Para a votação, o Prêmio Abraccine mobilizou, dos seus 80 associados, 53 críticos de cinema vindos de dez Estados brasileiros.