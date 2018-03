ABRA promove 3.ª Mostra do Núcleo de Quadrinhos Começa nesta sexta-feira e vai até o dia 30 a 3.ª Mostra do Núcleo de Quadrinhos, evento organizado pela escola de arte ABRA (Academia Brasileira de Arte) na unidade Santa Cruz que oferece exposições e palestras ligadas ao universo das HQs. Além de exibir obras de artistas como Luis Lentini, Marcelo Di Chiara e Eduardo Borges a mostra apresenta trabalhos de alunos da ABRA, com destaque para Marcel Bartholo, Raul Muradi, Bernard Barone e Lucas Carreira. A abertura será marcada pela performance do grafiteiro Alexandre Ricardo dos Santos, conhecido como Anjo, que mostrará sua técnica em um dos muros da escola. No sábado, é a vez de Anjo ministrar uma palestra sobre grafite (ou graffiti). No dia 20, estudantes da ABRA e demais interessados poderão apresentar seus portfólios a Joe Prado, responsável pelo agenciamento de artistas do ART&COMICS e também desenhista de títulos como "Superman" e "Thundercats". 3.ª Mostra do Núcleo Abra de Quadrinhos. ABRA - Unidade Santa Cruz. Rua Domingos de Morais, 2267, Vila Mariana, tel. (11) 5549-0955. Abre em 15/09. Grátis