ABL premia livro sobre obra de Euclides da Cunha A Academia Brasileira de Letras anunciou o livro "Euclides da Cunha: Uma Odisséia nos Trópicos", do americano Frederic Amory, como vencedor de seu prêmio Euclides da Cunha. A instituição, que criou a premiação no valor de R$ 30 mil no início deste ano, como parte das celebrações do centenário de morte do escritor brasileiro, julgou livros inéditos ou publicados depois de 1º de janeiro de 1999 sobre a vida ou a obra de Euclides. No Brasil, a obra de Amory foi publicado pela Ateliê Editorial e concorreu com outros 29 textos relacionados ao universo euclidiano. O autor dedicou 20 anos de sua vida para escrever o livro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.