ABL elege Geraldo Cavalcanti

O poeta, ensaísta, memorialista, tradutor, diplomata e crítico literário pernambucano Geraldo Holanda Cavalcanti foi eleito nessa quinta, por unanimidade, o novo presidente da Academia Brasileira de Letras, sucedendo Ana Maria Machado. A nova diretoria tem ainda Domício Proença Filho, como secretário-geral, e Antonio Carlos Secchin, como primeiro-secretário.

O jornalista Merval Pereira será o segundo-secretário e a escritora Rosiska Darcy de Oliveira, eleita neste ano para a Academia, será a nova tesoureira. A nova diretoria tomará posse no dia 19 de dezembro, às 17h30, também no Petit Trianon, sede da ABL, no centro do Rio do Janeiro. O mandato é de um ano e, pela tradição da casa, é renovado por igual período.