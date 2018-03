'Abertura', do fim da censura, será revisitada

A Globosat ensaia para médio prazo o acesso à transmissão direta de todos os seus canais pela internet. O entusiasmo aumentou com a multiplicação de consumo do Globosat Play, que traz o conteúdo dos canais da casa sob demanda, pela web.

Marcelo Mansfield acertou com o canal Arte 1 a produção de um piloto de programa sobre bastidores do teatro. Se o resultado agradar, a ideia ganha vaga na grade de 2015.

David Zabel, produtor executivo e roteirista da série E.R. - Plantão Médico, ministra masterclass apresentada pelo canal Sony para o NETLAB, concurso de roteiristas da NET, hoje.

Tem mais: Zebel fala no sábado ao mercado audiovisual, com mediação de Carla Ponte, da Primo Filmes. A ocasião contará ainda com Dan Attias, que dirigiu "só" episódios de séries como Sopranos, Homeland, Ray Donavan e Six Feet Under, entre outras. Informações: www.artedoroteiro.com.br

A Globo consolida o saldo de ações sociais do ano com evento de retrospectiva para convidados no dia 26, no Espaço Tom Jobim, no Jardim Botânico. O comando será de Mateus Solano e show de abertura, de Arnaldo Antunes.

A pergunta é: "quando você pensa em canal de TV por assinatura, qual o primeiro canal que lhe vem à cabeça?" O Telecine levou a melhor na nova pesquisa Top of Mind.

Lá fora com Bel Lobo é o programa que traz a arquiteta de volta à grade do GNT, a partir de 8 de janeiro. Propõe transformações de ambientes externos que possam ser melhor aproveitados durante o verão, com plena luz.

Por falar em GNT, o canal é a verdadeira casa do Além da Conta, programa aqui citado ontem como se fosse do Multishow.

Detido. Bruno Gagliasso vai parar atrás das grades nesta sexta-feira, em Dupla Identidade, mas isso ainda não é um "finalmente". Bem cotada no Ibope, com recorde nacional de 16 pontos batido na última sexta, a série de Glória Perez ainda tem mais 5 episódios.