Abertura da novela das 6 tem fotos de época Para ajudar o telespectador a voltar no tempo, até o século 19, a novela Além do Tempo, novo folhetim das 6 que estreia hoje, na Globo, propõe uma imersão especial já na sua abertura. Foram três meses dedicados apenas na realização da pesquisa e uma semana no Rio Grande do Sul para a animação que dá início aos episódios diários. Como poderá ser visto na TV, a equipe destacada para a tarefa buscou fotos e documentos de época para recriar com exatidão o espírito da época, um olhar aprofundado através das vinícolas e plantio de uvas. A trama, de Elizabeth Jhin (autora de Eterna Magia, Escrito nas Estrelas e Amor Eterno Amor), terá Paolla Oliveira, Rafael Cardoso e Alinne Moraes no elenco.