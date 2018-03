Abertos estúdios de Harry Potter Será aberta hoje para o público, nos arredores de Londres, uma nova atração, The Making of Harry Potter, hangares que serviram de estúdio para as filmagens das obras sobre o jovem mago, grande sucesso criado pela escritora J.K. Rowling. Um empreendimento da Warner Bros, responsável pela produção dos filmes da série sobre as aventuras de Harry Potter, seus organizadores esperam receber, diariamente, 5 mil visitantes no local. Cenários, acessórios e figurinos usados nas filmagens ficarão em exibição para os fãs. Os ingressos custarão 28 libras (US$ 45) por adulto, 21 libras por criança e 83 libras por família (de quatro pessoas). / AFP