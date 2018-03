Abertas inscrições para workshops Estão abertas até domingo as inscrições para workshops gratuitos com Gabriel Villela e o Grupo Espanca!. Os encontros com o diretor teatral, que fazem parte do programa Vivo EnCena, ocorrerão nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, das 19 horas às 22h30, e com o grupo nos dias 11, 12 e 13 também deste mês, das 13 às 17 horas. As inscrições para os workshops, gratuitos, devem ser feitas por e-mail. Mais informações pelo site www.vivoencena.blogspot.com e pelo telefone (11) 7420-1278. Os workshops com Villela oferecem 15 vagas e os com o grupo, 25. Os cursos serão ministrados no Teatro Vivo, que fica na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 860, no Morumbi.