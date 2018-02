Abertas inscrições para seminário O Seminário Arte, Cultura e Fotografia, que ocorre de 8 a 12/11 no auditório do MAC-USP (Rua da Praça do Relógio, 160, Cidade Universitária, telefone 3091- 4430), abre hoje inscrições para sua quinta edição. Com objetivo de promover discussão de estudos nas áreas de história da arte, história e outros campos ligados à fotografia, terá palestras de pesquisadores, artistas e críticos como Ana Maria Tavares, Helouise Costa, Paulo Herkenhoff e Paulo Bruscky. As inscrições, com taxa no valor de R$ 20 por dia, podem ser feitas até 5/11, das 10 às 17 horas, e a ficha pode ser solicitada pelo e-mail artefotografia@usp.br. Mais informações em grupodeestu dosartefotografia.blogspot.com.