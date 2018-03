Abertas inscrições para Semana da Fotografia de BH Estão abertas até o dia 14 de maio as inscrições para a 2ª Semana da Fotografia de Belo Horizonte. O evento será realizado na segunda quinzena de agosto e tem como propósito, segundo os organizadores, "valorizar a fotografia contemporânea produzida em Minas Gerais e a multiplicidade de olhares que compõe o cenário cultural mineiro atual". As propostas serão selecionadas por meio de um edital público, disponível no site www.semanadafotografiabh.com.br, e serão exibidas em mostras coletivas durante um mês. Podem participar da seleção artistas nascidos em Minas Gerais ou residentes no Estado há pelo menos dois anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.