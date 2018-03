Abertas inscrições para projeto de leitura dramática do CCBB

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro prorrogou as inscrições para o Projeto Seleção Brasil em Cena - Concurso de Dramaturgia até o dia 17 de julho, por conta da greve dos funcionários do Ministério da Cultura (MinC). Os três melhores textos serão premiados - o primeiro lugar leva R$ 5 mil e a encenação de seu texto pelo CCBB, o segundo R$ 3 mil e, o terceiro, R$ 1 mil. O regulamento do concurso e as fichas de inscrição estão disponíveis no site cultura da instituição.