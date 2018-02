Abertas inscrições para prêmio literário Estão abertas até 7 de abril as inscrições para o 11.º Prêmio Portugal Telecom. Os livros brasileiros inscritos devem ter a primeira edição no País entre 1.º de janeiro e 31 de dezembro de 2012. Já obras em primeira edição escritas em português e publicadas fora do Brasil devem ter sido editadas no país de origem entre 1.º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012, desde que tenham sido publicadas no Brasil em 2012. A inscrição deve ser feita no site www.premioportugaltelecom.com.br. A Curadoria 2013 é formada pela curadora coordenadora e consultora da Portugal Telecom, Selma Caetano, o poeta Antonio Carlos Secchin, e os escritores Luiz Ruffato e Marcelino Freire. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.