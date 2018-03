Abertas inscrições para prêmio O Prêmio OFF Flip de Literatura está com inscrições abertas até 30 de abril. Podem participar poetas e contistas residentes no Brasil, bem como brasileiros que vivem no exterior e autores de países lusófonos (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste). Criado em 2006 como parte da programação literária da OFF Flip, o Prêmio oferecerá aos vencedores R$ 11 mil no total, além de estadia em Paraty, ingressos para mesas de debate da Flip e cota de livros da editora Record. Os 30 textos finalistas serão publicados em coletânea pelo Selo OFF Flip. Mais informações pelo site www.premio-offflip.net.