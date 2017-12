Abertas inscrições para Prêmio Clarival do Prado Valladares Estão abertas as inscrições para o 4.º Prêmio Clarival do Prado Valladares, destinado a patrocinar pesquisa inédita sobre tema ligado à história do Brasil e sua publicação em livro. A iniciativa da Odebrecht dá ênfase a trabalhos sobre a Bahia. No Estado nasceu em 1918 o crítico de arte que empresta nome ao concurso. Para se inscrever, o pesquisador deve preencher ficha no site da Odebrecht, com dados sobre o trabalho e sobre sua qualificação. As inscrições vão até 30 de março de 2007 e o projeto vencedor será anunciado em julho. Desde 1959, a ação cultural da empresa patrocinou mais de 100 obras sobre Arte e História.