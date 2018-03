Abertas inscrições para Prêmio Brasil Fotografia Entre esta quarta-feira e o dia 20 estão abertas as inscrições para o Prêmio Brasil Fotografia, que concederá de R$ 10 mil a R$ 40 mil aos seus vencedores. A premiação, extensão do Prêmio Porto Seguro de Fotografia com a troca do nome, contemplará as categorias ensaios fotográficos (para séries de 8 a 12 imagens) e pesquisas contemporâneas. Imagens feitas por celulares também serão analisadas, tendo de ser enviadas pelo e-mail fotocelular@premiobrasilfotografia.com.br. As inscrições devem ser realizadas via postal ou pessoalmente para o Espaço Cultural Porto Seguro (Av. Rio Branco, 1.489). Mais informações: www.portoseguro.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.