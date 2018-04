Abertas inscrições para Orquestra Sinfônica Brasileira

Até sexta-feira, 3, estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Orquestra Sinfônica Brasileira da cidade do Rio de Janeiro. São oferecidas 21 vagas entre os naipes de violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, flautas, oboé, clarinetas, fagotes e trompas. Mais informações no site. Também estão abertas, até o dia 24, as inscrições para a seleção de músicos para a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo nas especialidades trompa, eufônio/bombardino, tuba e percussão. O edital completo está no site. As audições ocorrem nos próximos dias 30 e 31.