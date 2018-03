Abertas inscrições para oficinas na Mostra de Tiradentes Estão abertas as inscrições para as oficinas de cultura que serão oferecidas gratuitamente durante a 16.ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que ocorre de 18 a 26 de janeiro de 2013, na histórica cidade mineira (a 180 km de BH). Ao todo, serão 12 oficinas de cultura para o público adulto e infanto-juvenil, com a oferta de 310 vagas. Os interessados têm até dia 7 de janeiro de 2013 para se inscreverem pelo site oficial do evento: www.mostratiradentes.com.br. Além de preencher a ficha de inscrição disponível, os candidatos devem inserir, em seu cadastro, um breve currículo para análise. Cada um pode concorrer a apenas uma vaga na oficina que eleger. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.