Abertas inscrições para o programa pré-estreia Estão abertas até 24 de maio as inscrições para a terceira edição do Pré-estreia, programa da TV Cultura que valoriza jovens intérpretes da música clássica brasileira. Podem participar instrumentistas de até 24 anos e cantores de até 28. Comandado pelo maestro João Maurício Galindo e pela apresentadora Roberta Martinelli, vai selecionar 24 concorrentes. Inscrições no site www.cmais.com.br/preestreia.