Abertas inscrições para Festival Paulista de Circo Até a próxima segunda-feira estão abertas as inscrições para o Festival Paulista de Circo, previsto para ocorrer no fim de março em Limeira. Em 2007, o festival reuniu 18,2 mil espectadores em cinco dias de apresentações. Os números circenses, que devem durar até 15 minutos, serão selecionados por uma comissão da Secretaria de Estado da Cultura. Os interessados devem enviar material contendo dados do artista responsável, descrição do número, necessidades técnicas, tempo de montagem e número de integrantes de cada grupo à Secretaria (R. Mauá, 51, 2º andar, Luz, CEP 01028-900). Mais informações pelo e-mail jgiannella@sp.gov.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.