Abertas inscrições para Festival de Artes Para Crianças A Secretaria de Estado da Cultura recebe até domingo inscrições de grupos e artistas para o 5.º Festival de Artes para Crianças, antigo Festival de Teatro Infantil. Em 2012, o evento, que será realizado entre os dias 18 e 21 de outubro, em Salto (a 100 km de São Paulo), incorpora na programação outras linguagens artísticas, com o objetivo de criar espaço de difusão, troca e celebração da arte voltada para crianças. O público poderá ver espetáculos de dança, música, teatro, circo e literatura. Os artistas e grupos interessados devem preencher o formulário online no site www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/InscricoesCulturais2012/home.htm. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.