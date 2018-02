Abertas inscrições para edital da Funarte Estão abertas as inscrições para o edital da terceira edição do projeto Conexão Artes Visuais/Petrobras, promovido pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) e o Ministério da Cultura. Pelo programa, serão viabilizados obras e mostras de artistas, palestras, seminários, residências e publicações no âmbito das artes visuais. O projeto contemplará 20 proponentes, que receberão, cada um, R$ 45 mil. As inscrições, de pessoas físicas e jurídicas, podem ser realizadas até 31 de outubro de 2012. Regulamento e formulário estão disponíveis no site da Funarte: www.funarte.gov.br. Mais informações pelo e-mail conexão@funarte.gov.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.