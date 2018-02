Abertas inscrições para cursos de fotografia O Clic Clube, projeto de fotografia do Sesc Consolação, abre inscrições para cursos de fotografia nos meses de outubro, novembro e dezembro. Os cursos têm o intuito de instigar a prática e a reflexão do ato fotográfico, oferecendo aos participantes uma oportunidade de se aprofundar no universo da fotografia por meio de diversas propostas profissionais, entre elas, cursos e vivências. Os cursos incluem Teoria da Fotografia, Difusão Fotográfica, a Arte de Fazer Um Retrato Estranho, Teoria da Pintura nos Grandes Temas da Fotografia, Pintura Sobre Fotografia, Fotografia Digital, e outros. Mais informações no site www.sescsp.org.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.