Abertas inscrições para cursos da Escola do Masp Estão abertas as matrículas para os cursos do segundo bimestre da Escola do Masp, que começam em maio. Às segundas-feiras, ocorrerá o módulo O Impressionismo; às terças, Introdução à História Geral da Arte II; às quartas, História da Arte no Acervo do Masp - Arte Flamenga e Espanhola; e às quintas, A Arte do Pós-Guerra e Introdução à História Geral da Arte II. Cada módulo custa R$ 300 (estudantes e professores têm desconto) e tem duração de um bimestre, com aulas uma vez por semana, das 19 às 21 horas. Mais informações por meio dos telefones 3253-9663 e 3251-5644, ramal 2104 , e por meio do e-mail escola@masp.art.br.