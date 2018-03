Abertas inscrições para cursos da Escola do Masp

Estão abertas as inscrições para os cursos de história da arte do Masp para o próximo bimestre de agosto e setembro. São quatro módulos, cada um com aulas entre as 19 e 21 horas. Às segundas-feiras ocorre o curso A Cultura Holandesa, ministrado pelo professor Pieter Tjabbes; às terças, Introdução à História Geral da Arte III, por Renato Brolezzi; às quartas, História da Arte no Acervo do Masp - Arte Francesa, por Denis Molino; e às quintas-feiras, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Raphael, por Eduardo Kickhofel. Cada módulo tem mensalidade de R$ 300. Mais informações pelos tels. 3253-9663 ou 3251-5644, ramal 2104.