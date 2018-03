Abertas inscrições para curso de dramaturgia em SP O dramaturgo e diretor teatral Samir Yazbeck, autor de "A Terra Prometida", administrará o curso Dramaturgia em Movimento, no teatro-escola Célia Helena, de 31 de março a 23 de Junho, em São Paulo. Através de discussões, leituras e exercícios práticos, Yazbek tem como objetivo dar ao participante uma noção das diversas correntes estéticas e ideológicas que formam o teatro contemporâneo. O curso é aberto a interessados em teatro e literatura em geral e terá doze sessões. São necessários um breve currículo e uma carta de intenção para se inscrever. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 3884-8294 até amanhã. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.