Abertas inscrições para curso com Rubens Ewald Filho

Estão abertas as inscrições para o curso de férias A Era de Ouro de Hollywood, com o crítico de cinema Rubens Ewald Filho, na Casa do Saber (Rua Dr. Mário Ferraz, 414, Jardins, tel. 3707-8900). São quatro encontros que resgatam temas e curiosidades desde a fundação dos grandes estúdios até os filmes B, as séries mais marcantes, a figura do produtor e o código de autocensura. O curso A Era do Ouro de Hollywood tem início no dia 18 e prossegue sempre às quartas-feiras, até o dia 8 de agosto, às 20 horas. O curso custa R$ 180 (inscrição) mais uma parcela de R$ 180.