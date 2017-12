Abertas inscrições para a Bolsa Iberê Camargo

Estão abertas, até 3 de agosto, as inscrições para a Bolsa Iberê Camargo. Nesta sétima edição, a Fundação Iberê Camargo oferece a dois artistas brasileiros a possibilidade de residência internacional no Blanton Museum of Art/The University of Texas at Austin, nos Estados Unidos, e na Ecole des Beaux Arts de Rennes, na França. As residências ocorrerão entre outubro e novembro. Para participar, é necessário preencher a ficha de inscrição no site e enviar à fundação um projeto a ser desenvolvido na instituição escolhida e um dossiê sobre o candidato. Os selecionados serão divulgados dia 17 de agosto.