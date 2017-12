Abertas inscrições para a 12.ª Jornada Literária

As inscrições para a 12.ª Jornada Nacional de Literatura, que será realizada de 27 a 31 de agosto em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, serão realizadas apenas nesta segunda-feira, 4, a partir das 8 horas, pela internet, no site. O evento compreende em sua programação a 4.ª Jornadinha Nacional de Literatura, o 6.º Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e Patrimônio, o 2.º Encontro da Academia Brasileira de Letras - Revisitando os Clássicos II e o Encontro de Autores Gaúchos, além de vários cursos. As inscrições custam R$ 100 (individual) e R$ 800 (coletiva, para 10 pessoas).