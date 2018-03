Abertas inscrições para 34.º Salão de Humor de Piracicaba

As inscrições para a 34ª edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba estão abertas até o dia 13. Cartunistas, chargistas, caricaturistas e quadrinistas profissionais e amadores podem participar com, no máximo, duas peças, desde que não tenham sido premiadas em outros salões. Os trabalhos devem ser enviados para o Salão Internacional de Humor de Piracicaba/Secretaria de Ação Cultural - Av. Maurice Allain, 454, CEP 123405-123, Piracicaba - SP. Criado em 1974, o evento já contou com a participação de Luis Fernando Verissimo, Millôr, Jaguar, Ziraldo, Henfil, Zélio e os irmãos Caruso.