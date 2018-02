Abertas inscrições do projeto teorema

Estão abertas até o dia 20 as inscrições para a 7.ª edição do projeto Teorema, que será realizado como parte da programação do Festival Contemporâneo de Dança de São Paulo, em novembro. Segundo a curadora do projeto, Fabiana Dultra Britto, este ano haverá um novo formato que pretende discutir a formação em dança no ambiente acadêmico e no ambiente de processos informais. Serão dois teoremas demonstrativos com a participação de artistas, da própria curadora e de um convidado debatedor. Interessados em participar podem se inscrever preenchendo a ficha de inscrição disponível no site www.estudionave.com / teorema.