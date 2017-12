Abertas inscrições ao Prêmio FWC de Arte - Fotografia Estão abertas as inscrições da oitava edição do Prêmio FCW de Arte - Fotografia. Os interessados podem concorrer em três categorias: Fotografia Publicitária (R$ 114 mil), Ensaio Fotográfico Inédito (R$ 28 mil) e Ensaio Fotográfico Publicado (R$ 114 mil). As imagens concorrentes devem ter como tema "Brasil: a questão socioambiental" e ter sido tiradas entre janeiro de 2008 e este mês. Na categoria Fotografia Publicitária só participam fotógrafos com até dois trabalhos veiculados em mídia impressa, entre dezembro de 2008 e este mês. A ficha de inscrição e o regulamento estão no site da Fundação Conrado Wessel (www.fcw.org.br). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.