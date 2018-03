Abertas as inscrições para seminário da 27.ª Bienal Estão abertas as inscrições para o seminário "Trocas", como parte do programa de seminários da 27.ª Bienal de São Paulo. Organizado pela co-curadora Rosa Martínez, ocorre nos dias 9 e 10 de outubro e contará com a presença de Ernesto Neto e Paulo Herkenhoff, entre outros. O preço é R$ 52. Mais informações 5576-7678.