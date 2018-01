Abertas as inscrições para projetos de dança e circo A Secretaria de Estado da Cultura vai liberar R$ 800 mil e R$ 1,5 milhão, respectivamente, para circo e dança, pelo Programa de Ação Cultural no Estado. Os interessados têm até o dia 21 de agosto (dança) e 6 de setembro (circo) para se inscreverem. Os editais para a produção de espetáculos circenses e de dança, entre outros, já estão disponíveis no site.