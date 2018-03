Abertas as inscrições para prêmio BNDES O BNDES abre o primeiro edital para cantores e músicos que queiram se apresentar no programa Quintas do BNDES. Os candidatos podem se inscrever nas categorias ''''renome'''', ''''destaque'''' e ''''novos talentos''''. No primeiro caso, o prêmio será de R$ 18 mil; no segundo, R$ 12 mil; no terceiro, R$ 6 mil. O dinheiro é destinado à montagem dos shows. As inscrições poderão ser feitas até 31 de agosto pelo site e também pelo correio (Av. Chile, 100, cep. 20.031-917, Centro, Rio).