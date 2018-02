Aberta, Record News lidera no gênero 'notícia'

Libido.Atende por Motel a nova série nacional de ficção para a HBO, já em produção pela Bossa NovaFilms, em São Paulo. São seis episódios de 30 minutos, com diferentes histórias ocorridas entre as quatro paredes de um motel. Ideia e direção são de Fabrizia Pinto.

Adendo. Embora abril tenha sido o primeiro mês em que o Ibope apresentou os dados de TV paga para 15 regiões, os clientes do instituto - canais, agências e anunciantes - receberam uma projeção retroativa dessas mesmas 15 praças, desde janeiro.

Adendo 2. O levantamento de dados retroativos procura atender, segundo Dora Câmara, diretora do Ibope Media, às demandas do mercado publicitário, que faz seus orçamentos e planejamentos com base no ano fechado, a contar de janeiro.

É de fonte argentina, como boa parte da programação da Band e de seu diretor de conteúdo, o formato do programa que Luiz Bacci, ex-Record, apresentará na rede dos Saads logo após a Copa. Diária, com auditório, a nova atração terá espaço na grade noturna do canal.

Por falar em Argentina, a negociação entre Maradona e SporTV se arrasta mais em função da agenda de interesses das duas partes do que por divergências sobre o cachê a ser pago ao ex-craque. O canal quer Maradona no time do programa É Campeão, que reunirá ex-grandes capitães de Copas.

Vou de táxi, hit que marcou o início da fama de Angélica, será alvo da conversa entre Byafra e Valéria Monteiro no Show da Vida é Fantástico, hoje, às 23h, pelo Viva. Ele assina a versão da francesa Joe le Taxi, feita então para "uma adolescente, que estava começando na TV Manchete", lembra.

Com séries dedicadas à Copa em seus telejornais de rede - do Bom Dia Brasil ao Jornal da Globo -, a Globo reforça o aquecimento para o mundial a partir de hoje.

Já Aguinaldo Silva, autor da próxima novela das 9 da mesma Globo, prefere fugir do mundial e embarcou no último sábado para Lisboa, onde tem casa.