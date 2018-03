Aberta inscrição para cursos de sonoplastia e iluminação Estão abertas até quarta-feira as inscrições para oficinas de sonoplastia e iluminação a serem promovidas pelo Ponto de Cultura da Commune, que recebe apoio da Secretaria de Estado da Cultura. Os cursos serão ministrados por especialistas das áreas, respectivamente Tunica e André Lemes. Os selecionados terão contato teórico e prático, e vivenciarão ao final das oficinas um processo de montagem, aplicando na prática seu aprendizado, sob a supervisão da arte-educadores. Interessados devem baixar a ficha de inscrição no site www.commune.com.br, preenchê-la e encaminhar para o e-mail teatrocidadao@commune.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.