Aberta inscrição da 5ª Mostra Curtas para universitários Estão abertas até 6 de agosto as inscrições para a 5ª Mostra Curtas, destinada a universitários. Este ano, o tema é livre e abrange as categorias ficção, não-ficção, documentário e animação. Os filmes podem ser apresentados em VHS ou DVD e ter até 20 minutos. O primeiro colocado ganhará R$ 2.500 e o segundo, R$ 1.500. O festival integra a Mostra PUC-Rio, de 19 a 22 de agosto. Para participar, é necessário preencher a ficha de inscrição disponível no site www.puc-rio.br/mostrapuc e enviá-la pelo Correio com o filme, RG, CPF e comprovante de matrícula para: CCESP/PUC-Rio, Rua Marquês de São Vicente, 225, Pe. Leonel Franca, Gávea, CEP 22453-900. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.