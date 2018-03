Aberta a temporada de jazz no Brasil

O programa tem ainda o veterano saxofonista Charles Lloyd (um contraventor do jazz, como Sun Ra e Pharoah Sanders); a revelação do trompete Ambrose Akinmusire e seu quinteto; e o projeto "cubano" do prodígio do trompete Christian Scott, Ninety Miles; o trombonista prodígio Trombone Shorty (que já veio ao País para edições do Bourbon Street Jazz Festival); o quinteto The Clayton Brothers, que concorreu ao Grammy em 2009 e 2010; e a banda Darcy James Argue?s Secret Society, uma big band de 18 componentes, que aborda o jazz de um elástico ponto de vista.

Formada pelos saxofonistas Maceo Parker (68 anos) e Alfred "Pee Wee" Ellis (70 anos) e pelo trombonista Fred Wesley (68 anos), a banda histórica de James Brown vai tocar de graça no Ibirapuera, no dia 10 de junho. Em outubro do ano passado, tocaram juntos pela primeira vez em 20 anos no Town Hall de Nova York. Não foram apenas sidemen de James Brown - cada um desses senhores tem uma carreira discográfica, e acompanharam, nas últimas décadas, gente como Prince, Van Morrison e o Parliament-Funkadelic, entre outros.

"Quando eu chego a ponto de começar a falar em porcentagens, gosto de dizer que Pee Wee é 100% jazz, mas pode tocar funk; Fred é 50% jazz e 50% funk; e eu sou 100% funk. Quando colocamos tudo isso junto, mexemos e misturamos, é mágico", diz Maceo Parker.

A vinda simultânea dos J.B.?s e de Trombone Shorty permite ouvir, numa mesma jornada, as duas pontas originadoras do funk norte-americano: o clássico estilo nova-iorquino (a banda de Brown) e o balanço de New Orleans (que Shorty representa com fúria e virtuosismo). Nos shows de James Brown, ficaram famosas as divertidas frases de desafio com que o músico incitava sua banda ("Hit me, Fred!"; "Pee Wee, take it on out!"; ou "Maceo, all right, bring your lickin? stick!"). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.