Abba lança canção inédita O Abba publicará sua primeira canção inédita desde 1994. A obra será incluída no relançamento de seu último álbum, The Visitors. Segundo o site do grupo sueco, o disco começará a ser vendido no próximo dia 23 de abril. O tema, intitulado From a Twinkling Star to a Passing Angel, é um pot-pourri que aparece no material extra da reedição de The Visitors, lançado originalmente em 1981. Esta é a primeira vez que o grupo sueco abre os seus arquivos para mostrar material inédito desde quando lançou Thank You for the Music. A canção From a Twinkling Star to a Passing Angel é um dos sete temas extras que aparecem na nova reedição. / EFE