Abap promove seminário sobre criatividade

A palestra de Abreu será "Roteiro: como se cria uma boa história". É do autor sucessos no horário nobre da TV como "Passione", "Guerra dos Sexos", "Belíssima" e "Rainha da Sucata".

O escritor baiano João Ubaldo Ribeiro abordará a produção de qualidade e o texto criativo. Ele é autor de obras como "Viva o Povo Brasileiro", "Sargento Getúlio", "O Sorriso do Lagarto" e "A Casa dos Budas Ditosos".

Já o apresentador Faustão comandará um talk show com convidados da área artística. Fábio Barbosa (Santander), Cledorvino Belini (Fiat) e Marcio Utsch (Alpargatas) também estarão presentes e contarão como as campanhas publicitárias mudaram a história de suas companhias. O presidente da Abap, Luiz Lara, deve abordar outros assuntos, como a criação do Índice de Sustentabilidade da Propaganda Brasileira e também da publicidade infantil.

StoryTellers

Data: 9 de junho, das 9h às 18h

Local: WTC Sheraton - Av. das Nações Unidas, 12.559

Inscrição: 11 3074 2160